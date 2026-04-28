西武は、ベルーナドームで開催する７月２２日〜２６日の５試合を、ファッションブランドＶＡＲＺＡＲ（バザール）とコラボレーションした「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳ コラボレーションシリーズ」として開催すると発表。元カントリーガールズで小関竜也ファーム監督の長女、小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんがアンバサダーに就任した。

小関さんと森戸さんは７月２３日・日本ハム戦のセレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは、昨年１２月にリリースしたコラボレーションシングルを披露する。小関さんは球団を通じ、「こんにちは！小関舞です。ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳコラボレーションシリーズのメインビジュアルを担当させてもらうことになりました！小さいころからずっと応援していた大好きなライオンズなので、とてもうれしいです。父にもセレモニアルピッチのコツを聞いておこうと思います。皆さんに会えるのを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。

また、同２２日・日本ハム戦には大人気アイドルグループのＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴがセレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは人気曲を披露する予定だ。