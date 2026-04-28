±ºÏÂ¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¡¡J1¡¢ÅÄÃæ»á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø
¡¡J1±ºÏÂ¤Ï28Æü¡¢¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÊÌÂç²ñ¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇPKÉé¤±¤ò´Þ¤á¤Æ7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Åì¤Î10¥Á¡¼¥àÃæ7°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡¢OB¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæÃ£Ìé»á¡Ê43¡Ë¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¿¼¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê¸½¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç°ìÅÙÂà¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£