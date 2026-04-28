「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がマルチ安打を記録した。２点を追う七回２死一塁で広く空いた二遊間を破る右前打となった。これで３安打を放った前日に続き、２試合連続９度目のマルチとなった。

ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた今中慎二氏は「形としてはいいですね」と称賛した。

続くフリーマンが四球を選んだが、スミスはバットを折る二ゴロに倒れた。

大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場。初回無死はカウント１−２から真ん中低めのチェンジアップを捉えて右前打を放ち、３試合連続安打を記録した。この一打をきっかけに打線がつながり、２死二塁から５番・ヘルナンデスの中前適時打で２点を先制した。

大谷は三回無死は空振り三振に倒れ、五回２死も一ゴロに倒れていた。

今季はこの試合まで投打同時３試合を含む２７試合で打席に立ち、打率・２６２、６本塁打、１２打点、ＯＰＳ・８７６。前日のカブス戦では七回の打席で１２戦６０打席ぶりの本塁打となる６号を放つなど、今季初の３安打固め打ち。チームの３日ぶりナ・リーグ西地区首位返り咲きに貢献した。試合後は打席に立った時の構えの重要性を説き、「そこが整えば、もう少しいい打席が送れるかなと思います」と手ごたえを口にしていた。