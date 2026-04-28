巨人は２８日、ニューエラ製カジュアルキャップの新商品を、２８日から発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＮＥＷ ＥＲＡ」で取り扱う。

目玉は、「ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ」をグラフィティアート文字で表現した９ＦＩＦＴＹモデルで、ユースサイズも展開。ヴィンテージ感のある風合いが特徴の９ＴＷＥＮＴＹモデルも登場する。バイザー部分に筆記体で「ｇｉａｎｔｓ」を刺繍しており、「ＹＧ」「ＴＧ」ロゴでそれぞれ異なるカラーが用意されている。

■商品情報

・９ＦＩＦＴＹ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ Ｇｒａｆｆｉｔｉ］（カーキ、グラファイト、グレー、クローム、ブラック×オレンジ、ブラック×グレー） ６，８００円

・９ＦＩＦＴＹ Ｙｏｕｔｈ［ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ Ｇｒａｆｆｉｔｉ］（クローム、ブラック×オレンジ） ５，０００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ＹＧ］（ウォッシュドウィート、ウォッシュドバーガンディ、ウォッシュドブラック、ウォッシュドベージュ） ５，４００円

・９ＴＷＥＮＴＹ［ＴＧ］（ウォッシュドグリーン、ウォッシュドブラウン、ウォッシュドブラック、ウォッシュドネイビー） ５，４００円

詳細は球団公式ホームページまで。