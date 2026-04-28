須田亜香里、ショーパンから美脚スラリ「可愛すぎる」「シルエット最強です」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元SKE48の須田亜香里が4月26日、自身のInstagramを更新。読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「シルエット最強」ショーパン姿
須田は「ここ最近の ＃ミヤネ屋、＃須田亜香里衣装」とハッシュタグを付け番組の衣装ショットを複数枚投稿。ウエスト部分にフリルがついた青と白のストライプシャツに白のショート丈パンツ、白のブーツを合わせた爽やかなコーディネートなどを披露している。ショート丈パンツからは引き締まった脚のラインを公開した。また「記念すべき 5000回放送の日にも出演できて、光栄でした。おめでとうございますっ。楽屋から見える大阪城公園の桜が綺麗でした」とコメントしている。
この投稿に「可愛すぎる」「春っぽいコーディネートですね」「爽やかで素敵」「脚が綺麗すぎ」「シルエット最強です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「シルエット最強」ショーパン姿
◆須田亜香里、ショート丈パンツから美脚スラリ
須田は「ここ最近の ＃ミヤネ屋、＃須田亜香里衣装」とハッシュタグを付け番組の衣装ショットを複数枚投稿。ウエスト部分にフリルがついた青と白のストライプシャツに白のショート丈パンツ、白のブーツを合わせた爽やかなコーディネートなどを披露している。ショート丈パンツからは引き締まった脚のラインを公開した。また「記念すべき 5000回放送の日にも出演できて、光栄でした。おめでとうございますっ。楽屋から見える大阪城公園の桜が綺麗でした」とコメントしている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「春っぽいコーディネートですね」「爽やかで素敵」「脚が綺麗すぎ」「シルエット最強です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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