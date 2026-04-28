みなみかわMC新番組「チャンスのチワワ」モデルゆい小池・グラドル石原由希ら恋愛経験豊富な美女たちが好きな男性のタイプ発表 「お肉を良い加減で焼ける人」の深い理由に反響続々
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が15日深夜に放送された。恋愛経験豊富な美女たちが「好きな男性のタイプ」を明かした。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてタレントのベッキー、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビのトム・ブラウンが出演した。
放送開始から2回目ということもあり、番組では「チワワちゃん」のプロフィールを当てていく企画が展開。「好きな男性のタイプ」で「お肉を良い加減で焼ける人」と明かしたグラビアアイドルの石原由希は「お肉を焼ける人は面倒見も良いし、視野も広い」と話し、畳み掛けるように「こだわりがあるから芯が強いんですよ。だから流されない、犯罪者にならない。結婚できる！」と熱弁。モデルのゆい小池は「普段から考えてくれてんやな」と愛を感じるという理由から「記念日関係なくサプライズしてくれる人」と答えた。
また「一途な変態」が好きだという、ななみんが「好きになったら結婚したいとか思っちゃうから、するなら浮気とか不貞行為をされたくないので、そういうことしない人って変態だなと思った」と深い意味を解説すると、スタジオからは共感の声が。ネット上でも「流石の恋愛経験豊富な回答」「参考になる」「納得させられた」「聞き入っちゃった」などと反響を呼んでいた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてタレントのベッキー、「恋愛迷子男子」にお笑いコンビのトム・ブラウンが出演した。
◆「お肉を良い加減で焼ける人」「一途な変態」…美女たちの恋愛観
放送開始から2回目ということもあり、番組では「チワワちゃん」のプロフィールを当てていく企画が展開。「好きな男性のタイプ」で「お肉を良い加減で焼ける人」と明かしたグラビアアイドルの石原由希は「お肉を焼ける人は面倒見も良いし、視野も広い」と話し、畳み掛けるように「こだわりがあるから芯が強いんですよ。だから流されない、犯罪者にならない。結婚できる！」と熱弁。モデルのゆい小池は「普段から考えてくれてんやな」と愛を感じるという理由から「記念日関係なくサプライズしてくれる人」と答えた。
また「一途な変態」が好きだという、ななみんが「好きになったら結婚したいとか思っちゃうから、するなら浮気とか不貞行為をされたくないので、そういうことしない人って変態だなと思った」と深い意味を解説すると、スタジオからは共感の声が。ネット上でも「流石の恋愛経験豊富な回答」「参考になる」「納得させられた」「聞き入っちゃった」などと反響を呼んでいた。（modelpress編集部）
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