【白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）】 5月8日12時 発売予定 価格：133,078円

ヒビノは、スマート・トイ「白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）」を5月8日12時より発売する。価格は133,078円。

本商品はゲーム「NieR:Automata」に登場する武器「白の契約」を1/1スケールスマート・トイで立体化し、本体を飾れる専用ライトリング付きスタンドがセットになっている。

スマート・トイ「白の契約（SMT-A1）」は全長約139cmで、頭身から鍔装飾などゲーム内イメージが再現されている。

「専用ライトリング付きスタンド」はスマート・トイ「白の契約（SMT-A1）」を飾ることができ、主役の2Bたちが背中に着けている状態を再現したライトリングで臨場感あるディスプレイが楽しめる。

さらに、5月8日から5月31日までの期間中に本セットを「HIBINO smart series」にて購入した方を対象に、「白の契約（SMT-A1）」の持ち運びに便利な「専用ソフトケース」のプレゼントキャンペーンも実施。

(C)SQUARE ENIX