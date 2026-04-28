【ひらがなクイズ】洗濯の仕上げやスポーツの習い事に共通するひらがな2文字は？
言葉の響きに耳を澄ませて、共通するピースを探り当てる「ひらがなクイズ」！
今回は、家事の何気ない一コマから、汗を流すスポーツの現場、さらには華やかなリズムを刻む足の動きまで、多様な背景を持つ3つの言葉をピックアップしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
□□ぎ
てに□□くーる
だん□□てっぷ
ヒント：洗濯や洗顔などの最後に水で洗剤や汚れを洗い流すことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すす」を入れると、次のようになります。
すすぎ（濯ぎ）
てにすすくーる（テニススクール）
だんすすてっぷ（ダンスステップ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の家事動作、スポーツの学習環境、そしてリズムを刻む動作の名称という組み合わせでした。普段は一続きの言葉として口にしているものを、音の境界線に注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家事の何気ない一コマから、汗を流すスポーツの現場、さらには華やかなリズムを刻む足の動きまで、多様な背景を持つ3つの言葉をピックアップしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
てに□□くーる
だん□□てっぷ
ヒント：洗濯や洗顔などの最後に水で洗剤や汚れを洗い流すことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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正解：すす正解は「すす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すす」を入れると、次のようになります。
すすぎ（濯ぎ）
てにすすくーる（テニススクール）
だんすすてっぷ（ダンスステップ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の家事動作、スポーツの学習環境、そしてリズムを刻む動作の名称という組み合わせでした。普段は一続きの言葉として口にしているものを、音の境界線に注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)