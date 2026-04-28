小泉成器が、ハンディファン4アイテムの販売を開始した。

【画像あり】いずれのタイプもコンパクト設計 商品外観

今回発売されるのは、「ハンディファン（大風量タイプ）」（KPF-0762）、「ハンディファン（ペルチェ式）」（KPF-0562）、「ハンディファン（デジタルターボ）」（KPF-0461）、「ハンディファン（マルチウェイ）」（KPF-0663）の4モデル。いずれもUSB充電式で、コンパクト設計を採用している。

大風量タイプのKPF-0762は、5段階の風量調節に加え、風量を自動で切り替えるリズムモードを搭載。スタンドが付属し、上向きの角度にも対応する2WAY仕様となる。カラーはメタルブラック、ミラーシルバー、プリズムホワイトの3色展開。

ペルチェ式のKPF-0562は、100段階の風量調節に対応し、ペルチェ式のひんやりプレートを搭載。デジタルディスプレイにより、風量や残充電量を確認できる。カラーはホワイト。

デジタルターボのKPF-0461も、100段階の風量調節とデジタルディスプレイを備え、持ち運びに便利なカラビナが付属する。カラーはミントブルー。

マルチウェイのKPF-0663は、4段階の風量調節と6WAYの使い方ができる多機能設計が特徴。手持ち、卓上、首から下げての使用に加え、モバイルバッテリー、スマートフォンのスタンド、ミラーとしても使用できる。ネックストラップが付属し、カラーはネイビーとミントブルーの2色展開。

（文＝リアルサウンドテック編集部）