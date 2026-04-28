ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を行った。ともに１７日にＳＮＳで引退を発表。三浦は白のジャケットとスカート、木原がグレースーツにネクタイ姿で登場した。三浦のあいさつが始まると、木原がさっそく号泣。三浦が「泣かないで、泣かないで」と笑顔で慰めた。

会見の最後で、りくりゅうの２人からメッセージが送られた。三浦は「結成当初から私たちのことをたくさん支えてくださった全ての方に感謝を申し上げます。皆さまの支えがあったからこそ、私たちはここまで全力で走り抜けて、オリンピックで金メダルを取ることができたと思っています。私たちにとって宝物であり、今後にもつながっていくと信じています。今後の私たちも、どうぞよろしくお願いいたします」と話した。

木原も「本当にたくさんの応援をいただき、ありがとうございました。自分たちは本当にたくさんの方々に支えていただき、ここまで来ることができました。皆さまの支えがなければ、自分たちは本当に途中でもう消えていたかもしれないんですけども、本当に皆さまからのサポートがあったので、現役生活に一切の後悔を残すことなく引退することができました。本当にありがとうございました。これからはプロとして、日本の皆さまにもっともっとペアを知っていっていただけるように、また駆け抜けていこうと思っております。皆さんも一緒にぜひ一緒に走っていっていただきたいなというふうに思います。本当にありがとうございました」と何度も感謝の言葉を述べた。

この日、午前１０時半から約１時間行われた会見には６０社約２００人の報道陣が集まった。ライブ配信も行われ、平日の午前中ながら多くの人が、国民的スケーターのりくりゅうの会見に耳を傾けた。