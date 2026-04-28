“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、今後の活動に言及「ペアの技をお見せしたい」指導者への思いも語る【現役引退発表会見】

“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、今後の活動に言及「ペアの技をお見せしたい」指導者への思いも語る【現役引退発表会見】