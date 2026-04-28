160.79　エンベロープ1%上限（10日間）
159.93　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.20　10日移動平均
159.20　21日移動平均
159.04　現値
159.03　一目均衡表・基準線
158.72　一目均衡表・転換線
158.46　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.61　エンベロープ1%下限（10日間）
157.50　一目均衡表・雲（上限）
157.22　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
153.95　200日移動平均

10日移動平均と21日移動平均がともに159.20円となっている。日銀会合を受けて同水準を下回った状況。終値ベースで下回ると円高の意識がやや強まる。