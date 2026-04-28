テクニカルポイント ドル円 10日・20日線下回る テクニカルポイント ドル円 10日・20日線下回る

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160.79 エンベロープ1%上限（10日間）

159.93 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.20 10日移動平均

159.20 21日移動平均

159.04 現値

159.03 一目均衡表・基準線

158.72 一目均衡表・転換線

158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.61 エンベロープ1%下限（10日間）

157.50 一目均衡表・雲（上限）

157.22 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

153.95 200日移動平均



10日移動平均と21日移動平均がともに159.20円となっている。日銀会合を受けて同水準を下回った状況。終値ベースで下回ると円高の意識がやや強まる。

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