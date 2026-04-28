テクニカルポイント ドル円 10日・20日線下回る
160.79 エンベロープ1%上限（10日間）
159.93 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.20 10日移動平均
159.20 21日移動平均
159.04 現値
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.61 エンベロープ1%下限（10日間）
157.50 一目均衡表・雲（上限）
157.22 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.95 200日移動平均
10日移動平均と21日移動平均がともに159.20円となっている。日銀会合を受けて同水準を下回った状況。終値ベースで下回ると円高の意識がやや強まる。
159.93 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.20 10日移動平均
159.20 21日移動平均
159.04 現値
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.61 エンベロープ1%下限（10日間）
157.50 一目均衡表・雲（上限）
157.22 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.95 200日移動平均
10日移動平均と21日移動平均がともに159.20円となっている。日銀会合を受けて同水準を下回った状況。終値ベースで下回ると円高の意識がやや強まる。