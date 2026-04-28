お笑いコンビ・レインボーが２７日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」にＶＴＲ出演。下積み時代の険悪だったコンビ仲について告白した。

２０１６年にコンビを結成したジャンボたかおと池田直人だったが、結成当初は全く売れなかった。ジャンボは「お客さんにもちゃんとウケないし、作家評も低いし。クソみたいな感じでしたね」と不遇だった下積み時代を振り返った。隣に座る相方について「池田は死ぬほど人気あったんですよ、前のコンビで。オレと組んだことでファン２人になりましたから。売れてないのも隠して。池田のこともホント嫌いで、もうとにかく」と嫉妬の対象だったと告白した。

さらにジャンボは、ここから相方の悪口のオンパレード。「当時、本当に『いけ好かない』で先輩からすごい嫌われていたんで。仲良くなりたいっていう意味で、先輩に『バイ、バ〜イ！』って手振り返したりして、震えるぐらい嫌われていたんですよ。マジで何だ池田みたいな。山添さんも『マジで当時の池田嫌いだったわ』って」と相席スタートの山添寛ら先輩からも目の敵にされていたと暴露した。

「本当に嫌われてたのもあって、なんなん？コイツ！先輩にもちゃんとしないし。キャーキャー言われようとしてるし。オレの相方、気持ち悪いな！って、池田に言ってました」と当時抱いていた相方への不満をぶちまけた。

一方の池田は「いろんな先輩から『ジャンボ大丈夫か？』って、その時期言われるようになって。ナダルさんも『コンビ仲、最悪なんだって？』って。『そうなんですか？オレら』みたいな。オレらって今、最悪なんやってようやく実感するようになった。それまでそんなにジャンボが追い詰められてるとは知らんかったですね」とまるで対照的だった。

その後、ＹｏｕＴｕｂｅを始めたのがきっかけにブレーク。今では登録者数１８４万人、総再生回数は約１８億回を数えるなど人気コンビへと駆け上がっていった。ジャンボは「ＹｏｕＴｕｂｅがコンビの絆をガッツリつないでくれたんですよ。ＹｏｕＴｕｂｅなかったら、オレら解散してますからね」としみじみ話していた。