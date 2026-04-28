「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でＩＨＩ<7013.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



ＩＨＩは５日ぶりに反発に転じている。２月１０日に４６９８円の上場来高値を形成後は調整局面に移行、３月以降はほぼ一貫して下値を指向する軟調な値動きが続いた。しかし、これまで日経平均上昇の原動力となっていた半導体主力株の一角が目先利食われる一方、リターンリバーサル狙いの買いが同社株など防衛関連に流入している。同社株に関しては下落過程で大口機関投資家による投資一任契約に絡む売りが観測されていたが、売り物が切れれば相対的な値ごろ感が意識されやすくなり、個人投資家などの逆張り戦略が功を奏する可能性もある。



出所：MINKABU PRESS