株式会社焦点工房は4月28日（火）、LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）のライカMマウント用交換レンズ「M 35mm f/1.4 A.A. "11873" ー "周A.A."」を発売した。直販価格は26万2,800円。ブラックアルマイトとシルバーの2色をラインアップする。

1990年代前半に少数生産された「M 35mm f/1.4 Aspherical（型番11873、通称“AA”）」をモチーフとした大口径広角レンズ。オリジナル個体を分解・測定し、光学構成や機械構造を追求して開発したダブルアスフェリカル再現モデルとしている。

光学系には非球面レンズ2枚を採用し、色収差や歪曲、にじみを抑えつつも、現代の高解像度センサーに合わせた微調整を施した。開放付近ではわずかな周辺減光や像面湾曲をあえて残すことで、自然な奥行き感や空気感を演出する描写が特徴だという。レンズ構成は5群9枚。

鏡筒はアルミニウム製で、小型ながら精密なヘリコイドや適度なクリック感のある絞りリングを備え、クラシカルな操作感を追求した。

あわせて、同レンズに適合する46mm径の「LIGHT LENS LAB E46 UV レンズフィルター」も発売。紫外線をカットして霞みや色かぶりを抑えるほか、キズや汚れからレンズを守る保護フィルターとしても活用できるとする。ブラックとシルバーの2色を用意。直販価格は1万6,920円。

ブラック

シルバー

対応マウント：ライカM 対応フォーマット：35mmフルサイズ フォーカス：MF ※距離計連動型 レンズ構成：5群9枚（ASPH非球面レンズ2枚） 絞り範囲：F1.4-16 絞り羽根：10枚 フィルター径：φ46mm 外形寸法：約Φ53×43.5mm 質量：約278g