野菜の切れ端を育て収穫！地球にも家計にもやさしい「リボベジ」
【画像で見る】日の当て過ぎはNG。どこでリボベジを育てる？
色々な物価が高く野菜の値段も上昇している中、野菜の切れ端を再生する「リボべジ」が話題です。もう一度野菜が楽しめて、癒しにもなる「リボべジ」。園芸をしたことがなくても大丈夫！すぐに始められる基本とコツをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
東京農業大学卒業後、園芸の楽しさを知ってもらうためにYouTubeチャンネル「そらべジガーデンハック」で動画を配信してブレイク。著書『おうちで大収穫！ 世界一カンタンな野菜のつくり方』（KADOKAWA）も好評！
「リボべジ」って何？
「リボベジはリボーンベジタブルの略で、捨ててしまう野菜の切れ端を再生させて、もう一度野菜を楽しむことです。すぐに収穫できてエコだし、とても楽しいですよ」（そらベジガーデンハックさん）
リボベジのいいところとは？
園芸をしたことがなくても簡単にできる
「リボべジは、水につけるだけでも簡単に再生させることができます。むしろ、過保護にし過ぎると根を腐らせてしまうこともあるので、要注意。水替えをすればいいだけです」
捨てる部分を再生させるからとってもエコ
「根や茎などを水につけるだけで、食べられる葉っぱが出てきます。本来、捨ててしまう部分を育てて、また食べることができるので、とてもエコです」
成長を見ているだけで癒される
「根が出てきた、葉が伸びてきたなど、毎日少しずつ育っていく野菜を見ているだけで、何だか癒されます。野菜に話しかけて楽しむ方も多いんですよ」
■リボベジを成功させる3つのポイント
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
あると便利な道具
透けて見えると気分が上がる透明カップ
使用後の透明カップもリボべジに活用できます。中身が見えることを生かして、ハイドロボール（水はけのよくなる玉状の園芸グッズ・後述）などを入れても。
野菜を支えるようじ
深いカップを使うときには、野菜が水につかり過ぎないように、3方向からようじを3本刺して、野菜を水から浮かせて育てるのがおすすめ。
100円ショップの豆苗プランター
豆苗がちょうど納まる市販のプランターは水はけもよくて便利。豆苗以外の野菜にも活用可能。いろんな100円ショップで売っているので探してみて。
■もっと知りたい！リボベジＱ＆A
Q.留守にするときはどうすればいいの？
A.1〜2日は放っておいても大丈夫
「頻繁に水を替えなくていいので、2日はそのままで大丈夫。根が生えてきていれば4日くらい放っておいても問題ありません。ただし日の当たらない場所に置いておいて」
Q.せっかくだからオシャレに見せたい
A.100円ショップのハイドロボールが便利
「100円ショップなどで玉状の園芸グッズ・ハイドロボールが売っています。水はけがいいので、リボべジにピッタリ。透明のカップにハイドロボールを入れて、野菜を挿すだけでも映えますよ」
ハイドロボールは水が下にたまるので、根腐れもしづらい。
Q.夏も冬も育て方は同じ？
A.夏の直射日光には気をつけて！
「基本的には夏も冬も育て方は同じですが、より気をつけたいのは夏の日ざし。直射日光が当たるとすぐに元気をなくしてしまうので、日陰で育てましょう」
Q.もっと大きく育てたい！
A.土に植え替えてみよう！
「リボべジ野菜をもっと大きく育てたいと思ったら、土に植え替えてみましょう。ホームセンターで売っている加熱処理ずみの園芸用の土を使えば、簡単に土植えができて、野菜がもっと大きく育ちます」
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おいしく食べる目的はもちろん、見た目も可愛く、インテリアにも◎緑があると、お部屋の雰囲気が明るくなりますね。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和