◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目には、甘く入った直球を捉え、打球速度１０６・４マイル（約１７１・２キロ）の右前打を放ち、一、三塁とチャンスメイクした。これで前日の３安打固め打ちに続いて、２試合連続のマルチ安打となった。

相手先発はＣ・パダック。今季は試合前時点で５試合に登板し、０勝４敗、防御率６・３８をマークする右腕とは、大谷は通算５打数２安打、１本塁打、１四球、２三振。初回の１打席目は右前打で出塁すると、Ｔ・ヘルナンデスの先制２点適時打で先制のホームを踏んだ。３回先頭で迎えた２打席目は空振り三振に倒れた。２点を追う５回１死で迎えた３打席目は、変わった２番手左腕キングの前に一ゴロだった。

前日２６日（同２７日）の本拠地・カブス戦では７回に移籍後最長１２試合＆６０打席ぶりとなる待望の６号ソロ。先発のカブス・今永昇太投手（３２）からの復調マルチを含む、今季初の固め打ち。試合後、復調の兆しをつかんだ大谷は「ちょっとずつよくはなってる。もう少し我慢しながら改善したい。「構えが一番（大事）だと思っている。それが全ての始まりだし、そこが整えばもう少しいい打席が送れる」と話していただけに、１３連戦の最終カードとなるマーリンズ戦で完全復活を狙う。

チームは２４日（同２５日）には今季初の２位転落していたが、連勝でカブスに勝ち越して３日ぶりの単独首位に返り咲き。この日は先発には開幕から５戦連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）を記録するエース右腕・山本由伸投手（２７）が上がり、今季３勝目を期したが、今季最短の５回５安打４失点（自責３）で降板した。