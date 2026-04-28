ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチもあわせて契約解除

浦和レッズは4月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約を解除したと発表した。

あわせてラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチの退任も決定。後任には、田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、明治安田J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執る。

スコルジャ氏は2023シーズンから浦和の監督に就任し、同年のAFCチャンピオンズリーグ（ACL）制覇に導くなど手腕を発揮した。一度は退任したものの、2024年途中に再び就任。しかし、PK戦負けを含めて泥沼の7連敗中とあり、今回の発表により約3年間にわたる浦和での活動に終止符を打つこととなった。

クラブを通じてスコルジャ氏は「現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました」と心境を明かし、ファン・サポーターへの深い感謝を綴っている。

マチェイ・スコルジャ監督のコメントは以下の通り。

「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします。

この困難な状況の中でも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました。しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました。

ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう。

この素晴らしいクラブで過ごした約3年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。本当にありがとうございました」（FOOTBALL ZONE編集部）