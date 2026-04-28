日本テレビは26日、同局で放送した「世界の果てまでイッテQ！」で、今年の「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」を8月29日、30日に放送すると発表した。

会場は東京・両国国技館で、総合司会は羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、ウッチャンナンチャンの内村光良が担当する。内村は初就任となり、テーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」として、「家族」という単位から社会を考える放送になるという。

今回、ベテラン芸人の内村が司会を務めるが、起用の決め手はどこにあったのだろうか？

「『24時間テレビ』は、長くネットで偽善番組だとたたかれてきました。それに、2023年11月には、系列局の元幹部社員による不祥事が発覚して大バッシングを受けています。出演者へのギャラ支払い問題なども長く批判の対象で、ここ数年で一気に番組のイメージが悪化しています。そこでも好感度の高い芸人である内村さんを司会に起用して、番組のイメージアップをするつもりのようです。チャリティーランナーもあっと驚く人選をするようで、今年はかなり盛り上がる『24時間テレビ』になりそうだと、他局のスタッフも注目しています」（民放関係者）

また、内村が総合司会をすることで、「24時間テレビ」は人気番組である「イッテQ」とのコラボ企画を、過去になく多く制作するつもりだとうわさが飛び交っている。

特に、チャレンジ企画と深夜帯の放送を、これまでになく豪華なラインナップにするようだと、テレビ関係者の間でうわさが広まっているという。

「チャレンジ企画では、ギネス世界記録に挑戦するネタなどを、『イッテQ』のメンバーで行う案があるとか。また、イモトアヤコが主軸となり、チャリティー登山を海外で行う案もあるといううわさです。そして、深夜帯ではこれまで既存の番組のスペシャル版を放送していましたが、今回は『イッテQ』の名物企画を数多く放送するようです。時差をうまく使って、宮川大輔さんと手越祐也さんが、生で海外のお祭りに挑戦する企画も考えているという話です。とにかく、これまでになく豪華な『24時間テレビ』になりそうで、視聴率も高くなるのではないかと他局のスタッフの間でも話題を集めています」（民放関係者）

内村が総合司会を務めることで、「24時間テレビ」の評価が高くなるのか注目だ。