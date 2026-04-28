◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのマーリンズ戦に「1番・DH」で出場。2試合連続で今季9度目のマルチ安打を記録した。

1打席目は技ありの一打を披露した。初回、先頭打者として打席に入った大谷はカウント1―2からマーリンズ先発・パダックの投じた低めチェンジアップに反応。体勢を崩されながらも、最後は左手1本で投球を捉え、一、二塁間を破った。

相手ベンチに一礼して打席へと向かった。マーリンズのクレイトン・マッカラー監督は24年までドジャースの一塁コーチを務め、同年に大谷が記録した自己最多59盗塁に貢献。いまやおなじみとなった、一塁上での「ヘッドバンプ」は同監督と始めたパフォーマンスだった。一礼の後、監督からのジェスチャーに笑顔で応えて打席へ。打席で結果を出し、その後先制のホームを踏んだ。

3回無死からの第2打席は空振り三振、5回1死からの第3打席は一ゴロに倒れた。しかし第4打席で確実に結果を出す。2―4の7回2死一塁、マーリンズ4番手の左腕・ナーディの95.2マイル（約153.2キロ）の直球を捉え、一、三塁と好機を拡大。次打者・フリーマンが四球を選んで満塁としたが、3番・スミスが二ゴロでこの回無得点。初回以来の得点は遠い状況となった。

この日は日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として設定され、ショップではとんかつや照り焼きなど、手作りの飲食メニューが提供され、日本音楽のステージも開催。浮世絵風の特別レプリカユニホームも配布された。

上昇気流に乗ってきた。前日26日（同27日）のカブス戦。5―0の7回の無死から第4打席で、沈黙を打ち破る一発を放った。左横手のミルナーが投じた初球、内角低めに食い込む85・7マイル（約137.9キロ）シンカーをとらえ、逆方向の左中間席へ運ぶ6号本塁打。ド軍移籍後自己ワーストだった連続試合ノーアーチを11、連続打席ノーアーチを59で止める価値ある一発となった。

この試合で打者出場27試合目にして今季初めての1試合3安打もマーク。この日の試合前、ロバーツ監督も「ここ数試合で大谷は判断力が良くなっています」と復調を認めていた。