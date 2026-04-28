TOMORROW X TOGETHERのヨンジュン、ミュウミュウ「フレンド・オブ・ザ・ハウス」に就任。音楽とファッションで存在感

TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、ミュウミュウ（Miu Miu）の「フレンド・オブ・ザ・ハウス（Friend of the House）」に選出された。「フレンド・オブ・ザ・ハウス」は、ブランドの価値観を共有し、その魅力を発信するパートナーに与えられる称号で、YEONJUNはミュウミュウ初の選出となる。

これまでもYEONJUNは、音楽からファッションまで網羅する独自の感性とビジュアルで注目を集めてきた。特に昨年3月、フランス・パリで開催されたミュウミュウのFW26ショーにモデルとしてサプライズ登場し大きな話題を呼んだ。YEONJUNはK-POP男性アーティストとして初めてこのブランドのランウェイに立ち、強い印象を残した。

さらに、韓国で5月に放送されるtvN『Kill It:スタークリエイター大戦争』ではファッションメンターとして出演し、次世代のファッションクリエイターの発掘にも携わる。また、2025年11月には1stソロミニアルバム『NO LABELS: PART 01』をリリースし、アメリカの音楽専門メディア「Billboard」のTop Album Salesチャートで初登場1位を記録。ソロアーティストとしても存在感を示した。

一方、YEONJUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8th Mini Album『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースした。このアルバムは「Billboard」のメインアルバムチャート「Billboard 200(5月2日付)」に3位でチャートインし、タイトル曲「Stick With You」で韓国の音楽番組5冠を獲得、「グランドスラム」を達成した。

YEONJUNコメント

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

以前から好きで関心があったミュウミュウとご一緒できることは意義深く、胸が高鳴る。ミュウミュウが持つ自由で大胆なエネルギーを自分なりの方法で表現していくこれからの旅路に期待してほしい

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TOMORROW X TOGETHER 日本公式サイト：https://txt-official.jp/Miu Miu 公式サイト：https://www.miumiu.com/jp/