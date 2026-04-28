「熟慮の末、手術を受ける決断を下した」ブラジル代表に激震。28歳主力DFがW杯絶望の可能性とスペイン大手紙が報道
レアル・マドリーに所属するブラジル代表の主力DFエデル・ミリトンは、北中米ワールドカップへの出場が極めて難しくなった。現地４月27日にスペインの大手紙『MARCA』が報じている。
21日にホームで開催されたラ・リーガ第33節・アラベス戦（２−１）に、E・ミリトンは先発。44分、ジュード・ベリンガムのクロスにやや強引に右足で合わせにいった際に左足を負傷。交代を余儀なくされた。
この一戦から２日後、クラブは公式サイトで左足の大腿二頭筋損傷と診断されたと発表していた。
『MARCA』は、「ミリトンは熟慮の末、手術を受ける決断を下した」「今週にフィンランドで手術を受ける予定だ。そのため、ブラジル人センターバックはワールドカップを欠場することになり、回復には５か月かかる見込み」と伝えた。
そして、「彼は離脱期間を約５週間程度に大幅に短縮できたであろう保存治療の選択肢も検討した。それはブラジル代表としてワールドカップに出場するのを可能にしたかもしれないが、はるかに高い再発リスクを伴うものだった。手術を行なうことで、そのリスクは原則として軽減される」と続けた。
セレソンでは右SBとCBで計算できる28歳を欠くことになれば、チームにとって大きな痛手になる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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21日にホームで開催されたラ・リーガ第33節・アラベス戦（２−１）に、E・ミリトンは先発。44分、ジュード・ベリンガムのクロスにやや強引に右足で合わせにいった際に左足を負傷。交代を余儀なくされた。
『MARCA』は、「ミリトンは熟慮の末、手術を受ける決断を下した」「今週にフィンランドで手術を受ける予定だ。そのため、ブラジル人センターバックはワールドカップを欠場することになり、回復には５か月かかる見込み」と伝えた。
そして、「彼は離脱期間を約５週間程度に大幅に短縮できたであろう保存治療の選択肢も検討した。それはブラジル代表としてワールドカップに出場するのを可能にしたかもしれないが、はるかに高い再発リスクを伴うものだった。手術を行なうことで、そのリスクは原則として軽減される」と続けた。
セレソンでは右SBとCBで計算できる28歳を欠くことになれば、チームにとって大きな痛手になる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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