28日朝、新潟県十日町市でクマの目撃情報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと、28日午前6時すぎ、十日町市高島の畑で、体長約50cmのクマ1頭が目撃されました。現場は住宅からおよそ160mの場所で、周辺には民家が点在しています。

また、午前7時40分ごろには、十日町市小泉の吉田中学校付近でもクマ1頭が目撃されました。現場周辺には住宅や学校施設があります。十日町警察署は、付近の住民に対し、外出時の注意や戸締まりの徹底などを呼びかけるとともに、周辺の警戒を強めています。



6時すぎに目撃されたクマとの関連については、現在調査中としています。