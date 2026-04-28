お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。知られざる意外な素顔を明かす場面があった。

久保田は「最近の人ってちっちゃい子とかに“喧嘩するシーンとか見せたらダメ”とか言ったりするんですけど、見せない、喧嘩をさせない、そうすると痛みを知らないから、どれだけ痛むかということも（分からない）。だから大人になってキレた時に、見境なくいってしまうとか。そういうのも言い続けているんですよ、俺は」と主張。

これに、MEGUMIは「嘘でしょ！？教育だと思ってお笑いやってるんです？」と驚き。久保田は「めっちゃありますよ。教育も絶対あります」とキッパリ。

「ボランティアもずっとやってるんですよ、10何年。お金とか入れて、ずっと」と明かすと、MEGUMIは「あ、そうなんですか？多面的ですね」とこちらも驚き。

さらに、久保田は「あと、めちゃくちゃスピリチュアル好きなんで。今年だけで12個以上は行っている、神社。占いもそうですけど、神社ですね。手を合わせに行ったりとか、埼玉の三代神社は絶対行ったりとか。あとは、自分で調べて、お墓参りもしますし」とした。

MEGUMIが感心するも、久保田は「こういうのが浸透しないんですよね」とポツリ。これに、MEGUMIは「そうですね。なぜなら毒吐いているから」とツッコミ。

久保田は「その通り」と認めつつ、「毒の方がどんどん増えていくから、みんな忘れていくんです」と苦笑した。