28日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣の前で「コーラン」の和文訳とされるものを読み上げた。

【映像】小野田大臣が「眉」をひそめた瞬間（実際の様子）

フリーの記者は「現在全国的に外国人と日本の伝統文化に関わる軋轢が報道されていますが、実際、多文化共生が『国民に多文化を強いる共生』になっています。例えばイスラム社会では『おしん』が絶大な人気を博したことは周知の事実です。であれば公衆道徳の行き違いが起きないのではないかと思い、コーランの和文訳を少し調べたら大臣にも参考になる項目がありました」と述べて、以下の節を読み上げた。

「第2章256節：この宗教に強制はありません」

「第4章59節：あなた方の権能を持つ人たちに従いなさい」

「第109章6節：あなた方にはあなた方の宗教があり、私には私の宗教があるのです」

その上で「要するに『多文化の宗教・法律を尊重しなさい』と解釈できます。一方的に国民に我慢を強いることにならないように、土葬の墓は原則禁止等、法律を整備し、在留外国人にも教育する必要があると思われるが、外国人対策担当大臣の見解をお聞かせください」と質問。

眉をひそめながら質問を聞いていた小野田大臣はこの問いに対して「総合的対応策においては、外国人にも日本社会の一員として責任ある行動をとっていただくことを基本的な考え方としております」また「日本における共生社会の軸は間違いなく日本文化というのは絶対譲ってはいけない一線だというのは常々申し上げているとおりです。ただ、墓地埋葬等に関する法律に関しては厚労省が所管しておりますので、そちらにお尋ねをお願いします」と回答した。

（ABEMA NEWS）