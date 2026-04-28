「電車遅延」で飛行機に乗り遅れ…！ 返金や振り替えなどの補償は受けられるのでしょうか？

電車遅延で飛行機に乗り遅れた場合はどうなる？

電車の遅延により飛行機に乗り遅れた場合の航空会社ごとの対応を確認してみましょう。

全日本空輸株式会社（ANA）、日本航空株式会社（JAL）、Peach Aviation 株式会社（ピーチ）のホームページには、それぞれ次のように記載されています。



ANA：運休・遅延証明書を取得のうえ、ANAカウンターまでお越しください。予約便の変更や払い戻しのお手続きを承ります。

JAL：運休・遅延証明書を取得のうえ、JALカウンターまでお越しください。予約便の変更や払い戻しのお手続きを承ります。払い戻しをご希望の方でJALカウンターまでお越しになれない場合は、JALチャットサポートへお問い合わせください。

ピーチ：遅延・運休証明書を取得のうえ、Peach空港カウンターまたはコンタクトセンターまでお問い合わせください。空席がある最先便への振替手続きを承ります。

航空会社ごとに対応は異なりますが、遅延証明書の提示により、予約便の変更・払い戻し・振り替えなどの案内を受けられる場合があるようです。

そのため、搭乗時間に間に合わない可能性があるときは、できるだけ早い段階で利用予定の航空会社へ連絡し、状況を伝えておくことが重要です。空港に到着したら電車の遅延証明書を入手したうえで空港カウンターへ向かい、振り替え便の案内など、必要な対応について確認することが基本的な流れといえます。

ただし、航空会社によっては払い戻しや振り替えなどの対応をしていないところもあるため、ホームページなどで確認しておきましょう。



鉄道会社に責任を追及できる？

空港までの移動に利用した電車が遅延して飛行機に乗り遅れた場合、鉄道会社に責任を追及できるのか疑問に思う人もいるかもしれません。

しかし、多くの鉄道会社では運送約款により責任範囲が定められており、飛行機への乗り遅れによる損害まで賠償対象とならないケースが一般的なようです。人身事故や車両トラブルなどによる遅延は鉄道を利用するうえで起こり得るものであり、それに対する賠償の請求には応じなくてよいことになっている場合もあります。

つまり、電車遅延が原因で飛行機に乗り遅れた場合であっても、鉄道会社から何らかの補償を受けられる可能性は低いと考えた方がよいでしょう。



飛行機に乗り遅れないようにするには？

公共交通機関の遅延による飛行機の乗り遅れを防ぐには、飛行機の出発時間をよく確認し、時間に余裕をもって空港に到着しておけるようにすることが大切です。

公共交通機関の遅延はいつ起こるか分からないため、その可能性も含めて早めに家を出発しましょう。

万が一、空港に到着する時間が遅れても、オンラインチェックインを済ませておけば手続き時間の短縮につながりますが、保安検査場の通過締切時刻には注意が必要です。

また、空港までの交通手段については、遅延や交通渋滞などに備えて複数検討しておいた方がよいかもしれません。



航空会社によっては「遅延証明書」を提出すれば返金や振り替えに応じてもらえる可能性がある

空港まで移動に利用した電車が遅延して飛行機に乗り遅れた場合、航空会社によっては遅延証明書を提出することで返金や飛行機の振り替えなどの対応をしてくれるケースもあるようです。そのため、搭乗時間に間に合わないときは航空会社に事前連絡を入れ、対応を確認しましょう。

遅延した電車の鉄道会社に賠償責任を追及することは難しいと考えられるため、今後は乗り遅れることがないよう、余裕を持って空港へ向かうことをおすすめします。



出典

全日本空輸株式会社 搭乗手続き（国内線）【国内線】予約便に乗り遅れそうですが、どうしたらいいですか。

日本航空株式会社

Peach Aviation株式会社 空港情報・搭乗 搭乗手続き 電車やバスなどの公共交通機関の遅延・運休により予約便に乗り遅れた場合、航空券の取り扱いはどうなりますか

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー