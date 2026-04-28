MONSTA X、本日（28日）より日本ツアー開幕！千葉公演を皮切りに日本ファンと再会

MONSTA Xが、ワールドツアーの熱気をそのまま日本へと引き継ぐ。

MONSTA Xは4月28日と29日の2日間、日本・千葉のLaLa arena TOKYO-BAYで「2026 MONSTA X WORLD TOUR［THE X ：NEXUS］」の幕を華やかに開ける。

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今回の千葉公演を皮切りに、5月3日と4日には大阪・おおきにアリーナ舞洲でも公演を行い、日本ファンと熱い時間を共有する予定だ。

今回のワールドツアー「THE X：NEXUS」は、MONSTA Xが約11年にわたり積み重ねてきた音楽的成果を集大成として披露する意味深いステージとなる。過去・現在・未来を一つの流れとしてつなぐストーリー性のある演出を通じて、MONBEBE（ファン）との強い絆をさらに深める。

すでに昨年、ソウルを皮切りにバンコク、クアラルンプール、台北、ジャカルタなどでツアーを成功させてきたMONSTA Xは、毎公演で安定したライブと圧倒的なパフォーマンスを披露し、高い評価を受けてきた。ヒット曲メドレーやメンバーそれぞれの音楽性が光るソロステージなど、充実したセットリストで“現在進行形のアーティスト”としての存在感を証明している。

（画像提供＝STARSHIPエンターテインメント）

日本での確固たる人気にも注目が集まる。MONSTA Xは昨年、日本の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）に出演し強烈な印象を残したほか、同年8月に開催した単独公演「2025 MONSTA X CONNECT X」を通じて、約6年ぶりに現地ファンと再会し大きな反響を呼んだ。

彼らのグローバルな影響力はチャート成績にも表れている。今月3日に発表したアメリカでの3rdフルアルバム『Unfold』により、K-POPアーティストとして初めてアメリカフルアルバムを3作保有する記録を達成。さらに、すべての英語フルアルバムを米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」にランクインさせる快挙を成し遂げた。

加えて「Top Album Sales」2位、「Independent Albums」9位、「Billboard Artist 100」37位など主要チャートでも好成績を収め、強い存在感を示した。

世界を舞台に勢いを加速させているMONSTA Xが、今回の日本ツアーでどのような圧巻のステージを見せるのか、Pファンの関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）