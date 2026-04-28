日本では5都市で公演！LE SSERAFIM、2度目のワールドツアー「PUREFLOW」開催決定

LE SSERAFIMが、2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」では、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、日本5都市（大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市・全32公演が予定されている。

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日本公演「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN」は、大阪・大阪城ホール（7月25日・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1日・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8日・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18日・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2日・3日）の5都市・全11公演で開催される。

チケット販売を含む詳細は、公式サイトなどで確認できる。

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LE SSERAFIMは、デビュー翌年の2023年8月にソウル公演を皮切りに初の単独ツアー「2023 LE SSERAFIM TOUR 'FLAME RISES'」を実施し、日本では東京・大阪・愛知の3都市・全6公演を成功裏に開催した。

また、2025年4月からは仁川公演を皮切りに、日本4都市・全9公演を含む初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を敢行。さらに、そのアンコール公演として初の東京ドーム公演（2日間）を開催し、世界中で大きな話題を呼んだ。

そして今回の「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」では、グループ初となるヨーロッパでの単独公演を含め、さらにスケールアップしたワールドツアーを展開する。

来る5月22日には、2023年にリリースされた1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバム、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1の発売も控えており、今後のさらなる活躍に世界中から大きな期待が寄せられている。

世界中から熱い注目を集めるLE SSERAFIMの2度目のワールドツアーに、関心が高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。