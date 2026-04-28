安めぐみ、次女をおんぶする長女公開「可愛いで溢れてる」「お母さんに雰囲気そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの安めぐみが4月27日、自身のInstagramを更新。長女と次女の日常の風景を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の44歳妻「お母さんに雰囲気そっくり」次女をおんぶする長女公開
安は「最近の色々」とつづり、写真を複数枚投稿。小学校6年生の長女が2歳の次女をおんぶする仲の良い姉妹の姿や「＃ヘアメンテナンス」とハッシュタグをつけ、つやつやとした髪で鏡越しの自撮り、次女を膝に乗せ両手で頭を撫でる姿など幸せな家族の日常を公開している。
この投稿に「幸せな家族で癒されます」「素敵すぎる」「仲良し姉妹ですね」「可愛いで溢れてる」「お母さんに雰囲気そっくり」「綺麗なママ」などと話題となっている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の44歳妻「お母さんに雰囲気そっくり」次女をおんぶする長女公開
◆安めぐみ、長女が次女をおんぶする日常を公開
安は「最近の色々」とつづり、写真を複数枚投稿。小学校6年生の長女が2歳の次女をおんぶする仲の良い姉妹の姿や「＃ヘアメンテナンス」とハッシュタグをつけ、つやつやとした髪で鏡越しの自撮り、次女を膝に乗せ両手で頭を撫でる姿など幸せな家族の日常を公開している。
◆安めぐみの投稿に反響
この投稿に「幸せな家族で癒されます」「素敵すぎる」「仲良し姉妹ですね」「可愛いで溢れてる」「お母さんに雰囲気そっくり」「綺麗なママ」などと話題となっている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】