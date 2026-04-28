元日テレ岩田絵里奈アナ、学生時代＆幼少期ショット公開に絶賛の声「美少女すぎる」「目がクリクリで可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/28】元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。学生時代や幼少期の写真を公開した。
【写真】元日テレ30歳美人アナ「美少女すぎる」可愛すぎる高校時代
質問機能を用いてファンからの様々な質問に答えた岩田。「高校時代のえりなちゃん見たいです！」「もっと学生の写真見たいです」という声に応え、紺色のベストにチェック柄のスカートの制服姿で友人たちと撮影している高校時代の写真と、「文化祭の時のお写真です」とノースリーブのTシャツ姿の自身と女子3人で並んでいる写真を公開した。
さらに「幼少期の写真見たいです」というリクエストにも応じ、ピンクの水着姿で家庭用のプールの中に座っている幼少期のショットも披露している。
これらの投稿に、ファンからは「小さい頃から完成されてる」「目がクリクリで可愛い」「美少女すぎる」「天使」などの声が上がっている。
岩田は1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビを入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）などの人気番組を担当し、2026年3月末日をもって日本テレビを退社しフリーとなった。（modelpress編集部）
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【写真】元日テレ30歳美人アナ「美少女すぎる」可愛すぎる高校時代
◆岩田絵里奈、学生時代＆幼少期公開
質問機能を用いてファンからの様々な質問に答えた岩田。「高校時代のえりなちゃん見たいです！」「もっと学生の写真見たいです」という声に応え、紺色のベストにチェック柄のスカートの制服姿で友人たちと撮影している高校時代の写真と、「文化祭の時のお写真です」とノースリーブのTシャツ姿の自身と女子3人で並んでいる写真を公開した。
◆岩田絵里奈の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「小さい頃から完成されてる」「目がクリクリで可愛い」「美少女すぎる」「天使」などの声が上がっている。
岩田は1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビを入社し、「世界まる見え！テレビ特捜部」（毎週月曜よる7時〜）、「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）、「カズレーザーと学ぶ。」（毎週火曜よる10時〜）、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）などの人気番組を担当し、2026年3月末日をもって日本テレビを退社しフリーとなった。（modelpress編集部）
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