あみあみ、「解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選予約を4月28日18時より実施決定！
【あみあみ：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約】 抽選期間：4月28日18時～5月1日13時59分 当選発表：5月13日
□あみあみ「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約の申し込みページ
あみあみは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選予約を4月28日18時より実施することを発表した。抽選期間は5月1日13時59分まで。当選発表は5月13日に行なう予定。
今回通販サイト「あみあみ」に入荷予定の本製品を抽選予約にて販売することを告知しており、4月28日18時より申し込みフォームより受付を開始する。
□あみあみ「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約の申し込みページ
※詳細や申込は4月28日18時より公開
＼あみあみ本店(https://t.co/DQhhKHTkaY)会員様限定／- あみあみ (@amiami_figure) April 28, 2026
☑解体匠機 RX-93 νガンダム(再販版)
抽選予約販売が決定‼️
応募期間▶4/28(火)18:00～5/1(金)13:59
当選発表▶5/13(水)
詳細＆申込▶https://t.co/jpVnjKbSNS pic.twitter.com/AGt2G0EeCU
(C)創通・サンライズ