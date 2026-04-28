【あみあみ：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約】 抽選期間：4月28日18時～5月1日13時59分 当選発表：5月13日

あみあみは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選予約を4月28日18時より実施することを発表した。抽選期間は5月1日13時59分まで。当選発表は5月13日に行なう予定。

今回通販サイト「あみあみ」に入荷予定の本製品を抽選予約にて販売することを告知しており、4月28日18時より申し込みフォームより受付を開始する。

□あみあみ「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選予約の申し込みページ

※詳細や申込は4月28日18時より公開

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