巨人の泉口友汰内野手（２６）が２８日、ジャイアンツ球場の室内練習場でリハビリを行った。負傷後初めてボールを使用し、キャッチボールや内野ノックを実施。その後はティー打撃で汗を流すなど、復帰に向けて徐々にリハビリの強度を上げている。「今日は初めて実技をやったので、野球ができる喜びを改めて感じた。（打撃は）ティーしかやっていないですけど、そこまでブランクは感じなかった。死に関わるような事故だったので、本当に生きてて良かった」と語った。

２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断された。昨季は遊撃のレギュラーの座を勝ち取り、ベストナインとゴールデン・グラブ賞を獲得。今季も打率２割７分１厘、３本塁打、８打点とチームをけん引してきただけに、負傷離脱後は「なんで俺、家におんねん」と１軍の試合中にもどかしさを感じながらも、復帰に向けて前を向く。

チームは泉口の離脱後、若手が奮闘。正遊撃手の穴をドラ５・小浜、石塚（下半身のコンディション不良で２６日に登録抹消）らが必死に埋めている。この日は練習後、サインを求めるファン一人ひとりに丁寧に対応した背番号３５。１軍への早期復帰をＧ党は待っている。