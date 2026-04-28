モデルでタレントのアンミカ（54）が28日に自身のインスタグラムを更新。プロレス観戦を報告した。

「【ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」ち書き出しだアンミカ。「この日はフワちゃんも安納サオリさんとスペシャルシングルマッチ 30分1本勝負が」とつづってフワちゃんの応援Tシャツを身につけた3ショットやフワちゃんを囲んだ写真をアップした。

「安納さんすごくクールでかっこ良くて大ファンに前半はフワちゃん苦しい展開でしたが…後半、気を失ったかと思うようなところから挽回し、ムーンサルトプレスなどを披露。最後は師匠・葉月直伝の『葉・月ストラル』で、安納さんから大金星を挙げ、涙のシングル初勝利を飾りました！」と説明。「私もエイミーもプロレスの世界に感動しすぎて涙が止まらず、フワちゃんのタオルで顔を拭きまくってしまった」と振り返った。

「鹿島沙希選手の引退セレモニーにファンの皆さんの涙に触れ涙し、三組の新王者が誕生した感動的な夜。観戦後、フワちゃんの姿は首も顔ももちろんアザだらけ、手も負傷していて、プロレスの厳しさ、真摯さ、好きなことに打ち込むパワーを感じて、また涙。。様々な個性の、カッコ良い選手たちに出会い、もっと観戦する機会を増やしたいと感じました」とつづった。

ファンからは「いつまでもお二人が仲良いのが嬉しいです」「またミカさんの隣にフワちゃんがいるお写真、愛がいっぱいです」「かっちょいい」などのコメントが寄せられた。