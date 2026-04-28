お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。今までで最も炎上した番組をぶっちゃけた。

MEGUMIから「めちゃくちゃハート強そうですよね」と振られた久保田は「もう打たれ強くなりましたね」とさらり。「だから1回、2回叩かれるとか、もうそんなの全然、屁でもないです」と話した。

MEGUMIが「エゴサとかします？」と聞くと「します、します」と久保田。「一番ひどかったの『逃走中』でしたね、やっぱり」と最も炎上した番組を明かした。

「ヒカキンさんとかが出た10年前くらいだったかな。トレンドに3つも載ったんですよ。『とろサーモン久保田』『久保田』『久保田かずのぶ』って」と苦笑。「俺がボロクソ言って。“YouTuberってこんなもんか”とか“世の中で見ているお母さんたち、俺のことでチャンネル変えんなよ”とか」とした。

「でも俺はいつも言っていたんですよ。“ヒールがいるから、主役、メインのヒーローが目立つんだ”って。それをみんな理解してないところが多すぎる。ばいきんまんがいるからアンパンマンが成立するわけで」と主張した。