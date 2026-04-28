タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。たけし軍団の採用基準について語った。

この日は勝俣州和とトーク。勝俣は萩本欽一、ラッシャーはビートたけしを師匠に持ち、弟子入りの方法について「萩本さんはオーディションとか。うちは一切なかった」と振り返った。

勝俣が「来るもの拒まずだけど厳しいですよね」とたけし軍団の印象を語ると、ラッシャーは「その中でも、たけし軍団になれたやつとなれなかったやつってあるんだけど。僕が付き人やってる時、取材の時に『たけしさんはお弟子さんをどうやって選んでるんですか？』って」とたけしが質問を受ける様子を見ていたという。すると「『よく見て。例えばこの弟子のラッシャー、かわいそうでしょう？見ると』って。『めっちゃくちゃかわいそうなやつを弟子にした』って。それを覚えてる」と笑った。

また「『かわいそうだとどうにかしてあげたくなるんだよね』って言って」とたけしの言葉を振り返ると、勝俣も「たけしさんから聞いたことありますけど、『他でつぶしが利かないやつをとる』って言ってました」と回想。「『つぶしが利くやつはちょっとつらいと逃げる』って。『つぶしが利かないやつらはここしかないから、しがみついてでもずっといる』って。その時たけし軍団見て、確かにこの人たちつぶし利かないだろうなと思って」と大笑いだった。