5月8日に日米同時公開される映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』の新予告と新ビジュアルが公開された。

参考：ビリー・アイリッシュ×ジェームズ・キャメロンによるライブ映画の日本版ポスター公開

本作は、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。ツアーは全世界で100億回再生を突破した最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』の楽曲を携え、世界各都市でチケット即完売を記録。日本では8月16日、17日にさいたまスーパーアリーナで開催された。スクリーン越しにライブを“観る”のではなく、まるで最前列に立っているかのような没入度で“体感”できる、世界初クラスの“3Dライブ映画体験”となる。

アイリッシュ本人と、『アバター』シリーズで知られるジェームズ・キャメロンが共同で監督を務めた。

公開された新ビジュアルは、“青”を基調とし、作品の世界観を象徴するデザインになっている。

あわせて公開された新予告では、共同監督を務めたキャメロンとアイリッシュが、ライブの演出について話合う貴重な舞台裏から、実際のパフォーマンスの様子などが映し出され、音と映像が一体となった新たなライブ体験の一端が明らかとなっている。

また、入場者特典として「特製再生紙使用ポストカード」（通常版、3D版共通）の数量限定配布が決定した。

（文＝リアルサウンド映画部）