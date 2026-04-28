ポムポムプリン、魚べいと“癒やしの”初コラボ “おしごと中”がテーマの限定スイーツ＆缶バッジが勢ぞろい
サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンが、全国の魚べい・元気寿司とコラボキャンペーンを5月7日から31日まで開催する。2026年に30周年を迎えた同キャラクターが、“おしごと中”をテーマに店内で癒やしを届ける企画で、限定スイーツやオリジナルグッズが展開される。
【画像】元気におしごと中！板前さん姿のポムポムプリンほかコラボ缶バッジ
今回が初のコラボとなり、「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」をテーマに設定。ゴールデンウィーク後も楽しみたい来店客に向け、キャラクターの世界観を取り入れたメニューや特典を用意する。
目玉となるのは限定コラボスイーツ2種。「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、顔をかたどったフローズンケーキで、スポンジの上にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリームの帽子をのせた仕上がり。「プリンケーキ（ピック付き）」は過去の人気商品を復活させたもので、やさしい甘さとほのかなキャラメルの苦みが特徴だ。いずれも写真映えするビジュアルと食後でも食べやすいサイズ感が特徴となっている。
さらに、対象スイーツを注文するとオリジナル缶バッジをランダムで1つ配布。第1弾と第2弾でそれぞれ4種ずつ、全8種が用意され、板前姿や“おしごと中”の様子、人気メニューをモチーフにしたデザインなどコラボならではの絵柄がそろう。各弾にはシークレットデザインも含まれる。
また、5月7日と5月18日の2日間限定で、店内飲食1500円以上の利用者に対しても缶バッジを先着で配布する特別企画を実施する。スイーツを注文しなくても入手できる機会となる。
【画像】元気におしごと中！板前さん姿のポムポムプリンほかコラボ缶バッジ
今回が初のコラボとなり、「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」をテーマに設定。ゴールデンウィーク後も楽しみたい来店客に向け、キャラクターの世界観を取り入れたメニューや特典を用意する。
さらに、対象スイーツを注文するとオリジナル缶バッジをランダムで1つ配布。第1弾と第2弾でそれぞれ4種ずつ、全8種が用意され、板前姿や“おしごと中”の様子、人気メニューをモチーフにしたデザインなどコラボならではの絵柄がそろう。各弾にはシークレットデザインも含まれる。
また、5月7日と5月18日の2日間限定で、店内飲食1500円以上の利用者に対しても缶バッジを先着で配布する特別企画を実施する。スイーツを注文しなくても入手できる機会となる。