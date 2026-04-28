ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「産む気なんてなかった」ママサークルで一瞬にして空気が凍りつく…… 「産む気なんてなかった」ママサークルで一瞬にして空気が凍りつく…衝撃の自己紹介から始まるママ友付き合い!? ワンオペ育児の裏側で何が？ 「産む気なんてなかった」ママサークルで一瞬にして空気が凍りつく…衝撃の自己紹介から始まるママ友付き合い!? ワンオペ育児の裏側で何が？ 2026年4月28日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 急いで帰ってしまったママ友…。しかも怒ってた？思い返せば、初対面で場を凍らせる発言をしていましたよね。ちょっと不可解な言動が目立つかも。サークルが平和だったのはこの日まで。どこに地雷があるのかわからないママ友によって、まわりが翻弄されていく…!?>>【まんが】かまってちゃんママ友にサークルをぶち壊された件(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】かまってちゃんママ友にサークルをぶち壊された件 「2回目も許してもらえると思った？」妻はすべてを知っていた…証拠は十分！ もう嘘だらけの愛してるはうんざり【同じ女に二度奪われた夫 Vol.21】 なぜ人が離れていくのか…理由が分からない男のリアル【姉が帰らない理由 第16話】