急いで帰ってしまったママ友…。しかも怒ってた？

思い返せば、初対面で場を凍らせる発言をしていましたよね。ちょっと不可解な言動が目立つかも。

サークルが平和だったのはこの日まで。

どこに地雷があるのかわからないママ友によって、まわりが翻弄されていく…!?

>>【まんが】かまってちゃんママ友にサークルをぶち壊された件

(ウーマンエキサイト編集部)