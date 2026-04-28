ジョナサン最新クーポンは27種！生ビール＆ハイボールは半額、おつまみ110円引き《最長6月10日まで》

ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、最長2026年6月10日まで使えるクーポンを公開しています。

ポテトやから揚げが110円引きに

生ビールとハイボールは"半額"になります。

●サントリーザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）

605円→301円

●サントリー角ハイボール

384円→191円

また、おつまみ5品は"110円引き"になります。

●フライドポテト

329円→219円

●カラマリフリット

329円→219円

●サーモンマリネ

439円→329円

●揚げ餃子のトリコロール

373円→263円

●若鶏のから揚げ

373円→263円

上記のクーポンは4月28日まで使えます。

ハーゲンダッツのスイーツがお得に

ハーゲンダッツのアイスを使用したスイーツに使えるクーポンもあります。いずれも55円引き。これからの暑い季節、ひんやりスイーツで涼みたいですね。

●ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ

1099円→1044円

●ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー

879円→824円

●ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ

769円→714円

上記の3つのクーポンは、6月7日まで使えます。

6月10日まで使えるクーポンも

6月10日まで使えるクーポンもあります。以下は一例です。

●《秋田無限堂稲庭うどん》豚なんこつの葱つけ麺ととり天＋ちいさな桜えびのたぬきごはん

1759円→1649円（110円引き）

●みすじステーキ重（みそ汁・総菜・サラダつき）

1979円→1869円（110円引き）

●ハーブシュリンプとタンドリーチキンのパエリア

1319円→1264円（55円引き）

また、おこさまメニュー各種は329円（最大330円引き）、ドリンクバーセットは219円（最大165円引き）で楽しめます。

いずれのクーポンも店内飲食限定です。期間中は何度でも使えます。

※画像はジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）