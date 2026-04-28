ジョナサン最新クーポンは27種！生ビール＆ハイボールは半額、おつまみ110円引き《最長6月10日まで》
ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、最長2026年6月10日まで使えるクーポンを公開しています。
ポテトやから揚げが110円引きに
生ビールとハイボールは"半額"になります。
●サントリーザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）
605円→301円
●サントリー角ハイボール
384円→191円
また、おつまみ5品は"110円引き"になります。
●フライドポテト
329円→219円
●カラマリフリット
329円→219円
●サーモンマリネ
439円→329円
●揚げ餃子のトリコロール
373円→263円
●若鶏のから揚げ
373円→263円
上記のクーポンは4月28日まで使えます。
ハーゲンダッツのスイーツがお得に
ハーゲンダッツのアイスを使用したスイーツに使えるクーポンもあります。いずれも55円引き。これからの暑い季節、ひんやりスイーツで涼みたいですね。
●ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ
1099円→1044円
●ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー
879円→824円
●ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ
769円→714円
上記の3つのクーポンは、6月7日まで使えます。
6月10日まで使えるクーポンも
6月10日まで使えるクーポンもあります。以下は一例です。
●《秋田無限堂稲庭うどん》豚なんこつの葱つけ麺ととり天＋ちいさな桜えびのたぬきごはん
1759円→1649円（110円引き）
●みすじステーキ重（みそ汁・総菜・サラダつき）
1979円→1869円（110円引き）
●ハーブシュリンプとタンドリーチキンのパエリア
1319円→1264円（55円引き）
また、おこさまメニュー各種は329円（最大330円引き）、ドリンクバーセットは219円（最大165円引き）で楽しめます。
いずれのクーポンも店内飲食限定です。期間中は何度でも使えます。
※画像はジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）