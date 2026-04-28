デンソーが売られ年初来安値を更新、２７年３月期減益予想を嫌気◇

デンソー<6902.T>が売られ、年初来安値を更新した。同社は２８日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を公表。今期の売上高は前期比１．７％増の７兆６７００億円、最終利益は同１３．９％減の３８２０億円を見込む。減益計画を嫌気する流れとなった。



人的投資や部材費、開発費用、中東情勢など不確実性リスクなどが営業利益を押し下げる要因となる。想定為替レートは１ドル＝１５３円、１ユーロ＝１８０円とした。前期の期末配当は従来の予想から３円増額の３５円（年間６７円）で決定。今期の年間配当予想は前期比７円増配の７４円に設定した。同時にデンソーは自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施を発表。買付予定数は１億８４８９万７６５６株（所有割合６．８７％）で、買付価格は１株１６９６円。買付期間は４月３０日から６月１日までとする。このほか、デンソーはローム<6963.T>に対する株式取得の提案について、取り下げを決議したと発表している。



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出所：MINKABU PRESS