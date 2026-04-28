夏までにスッキリしたい人に！トマト＆えのきでボリューム満点「燃焼系トマト麻婆」
【画像で確認】こちらもトマトどっさり！しょうがだれでキリッとしめた「トマト豚しゃぶ」
「薄着になる夏までに、スッキリしたからだになりたい！ でも、毎日の食事でガマンはしたくない……」そんなときにぴったりなのが、”ダイエット母さん”として話題のにーよんさんが提案するレシピです。
今回ご紹介する「トマト麻婆」は、フレッシュなトマトと食物繊維たっぷりのえのきをどっさり使った、大満足のダイエットメニュー。おいしく食べて、健やかにからだを整えていける一皿をご紹介します！
にーよんさん
4男1女のダイエット母さん。27歳から妊娠、出産を繰り返し、20kg増。銀行のATMで「画面にものを置かないでください」とエラーが出たため、見てみると自分の脂肪だった、という衝撃からダイエットを決意。約100日で、見事脂肪をちぎり捨てた。試行錯誤の様子をInstagramで公開したところ大反響を呼び、フォロワーが急増。著書『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。マネするだけ5日間痩せプログラム』（KADOKAWA）などが好評発売中！
Instagram @sango_diet24
■燃焼系トマト麻婆
レシピのポイント
・ちゃんと食べて健康的にやせられる、とっておきの一皿
・トマトもえのきもうまみ成分が豊富なので、大満足の味に仕上がる！
・えのきで歯ごたえが出て、食物繊維もぐんと増量。ほかのきのこに変えて作ってもOK
【材料・2人分】
豚ひき肉…150g
トマト…2個
えのき…1袋(約100g)
長ねぎのみじん切り…1/2本分
おろししょうが…小さじ1
おろしにんにく…小さじ1/2
万能ねぎの小口切り…適量
豆板醤…小さじ1/4〜1/2
A
・酒…大さじ1
・とりガラスープの素…小さじ1
・塩…小さじ1/2
・こしょう…少々
・水…3/4カップ
B〈混ぜる〉
・片栗粉…大さじ1/2
・水…大さじ1
【作り方】
1. トマトは一口大に切る。えのきは3cm長さに切り、ほぐす。
2. フライパンを中火にかけ、ひき肉を炒める。肉の色が変わってポロポロになったらしょうが、にんにく、豆板醤を加えてさっと炒め、香りが立ったら長ねぎ、えのきを加えて炒める。
3. しんなりしたらAを加えて煮立たせ、弱火にして3〜4分煮る。Bを加えてとろみをつけ、トマトを加えてさっと煮る。器に盛り、万能ねぎを散らす。
（1人分234kcal、塩分2.6g）
＊ ＊ ＊
たっぷり入ったトマトとえのきのコリコリとした歯ごたえで、食べごたえもバッチリ。にーよん式レシピを味方につけて、理想の体型をめざしましょう！
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ監修／にーよん 調理／新谷友里江 撮影／難波雄史
文＝斉藤久美子／菅野直子