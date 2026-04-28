福井銀行 <8362> [東証Ｐ] が4月28日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→134億円(前の期は87億円)に27.6％上方修正し、増益率が20.7％増→54.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の55.8億円→84.8億円(前年同期は24.3億円)に52.0％増額し、増益率が2.3倍→3.5倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の75円→108円(前の期は58円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期は、地域の課題解決業としてお客さまの真の課題に寄り添い、グループ一体となった粘り強い支援・伴走の結果として、貸出金利回りの改善を図ることにより貸出金利息が堅調に推移しているほか、有価証券利息配当金がポートフォリオ再構築を通して増加していること、及び政策保有株式を含む株式の売却益の計上により、前回公表予想を上方修正するものです。詳細につきましては、2026年５月15日に予定しております決算発表時にお知らせいたします。



2026年3月期通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回公表予想を上回る見込みとなったことから、当行の株主還元方針（配当性向30％程度）に基づき、2026年3月期の１株当たり期末配当金を33円増配の79円に修正するものです。これにより2026年3月期の１株当たり年間配当金は108円になります。