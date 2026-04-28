28日13時現在の日経平均株価は前日比536.75円（-0.89％）安の6万.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1126、値下がりは384、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は460.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が342.73円、東エレク <8035>が156.88円、日東電 <6988>が44.58円、ファナック <6954>が40.39円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を102.18円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が42.94円、キオクシア <285A>が30.97円、ＫＤＤＩ <9433>が21.92円、豊田通商 <8015>が16.39円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、銀行、鉱業と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、空運が並んでいる。



※13時0分9秒時点



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