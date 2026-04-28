■MLB ドジャースーマーリンズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのマーリンズ戦で今季6度目の先発、5回、87球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振4、四死球4、失点4（自責点3）。今季ワーストの4四球で4失点、連続QS（クオリティスタート）は5試合でストップしてしまった。

前回22日のジャイアンツ戦は1回に3失点し2敗目を喫した。「初回、最小失点にも抑えられず、悔しい立ち上がりにはなりましたけど」と反省を口にしていた。それでも開幕から5試合連続となるクオリティスタート（QS：先発投手が6回以上投げ、自責点3以内に抑える）をマーク、マーリンズ戦は24年5月以来、約2年ぶり2度目の対戦となった。

試合前には世界的アーティストのX JAPANのYOSHIKIさんがアメリカ国歌を演奏し、本拠地ファンを盛り上げた。マーリンズは現在ナ・リーグ東地区2位、スタメンの平均年齢は25.1歳と若い成長中のチーム、山本は2試合連続で1回に失点している。注目の立ち上がり、1番・J.マーシー（24）に丁寧な攻めを見せたが、9球粘られて四球、しかし、2番・K.ストワーズ（28）をスプリットでセカンドゴロ併殺打、さらに3番・O.ロペス（27）をカットボールで空振り三振と無失点に抑えた。

するとその裏、1番・大谷翔平（31）が3試合連続となるヒットで出塁すると、2死二、三塁から5番・T.ヘルナンデス（33）がセンター前へ2点タイムリー、山本に先制点をプレゼントした。

点をもらった山本は2回、先頭のX.エドワーズ（26）に一二塁間にカットボールを弾き返されたが、セカンドのA.フリーランド（24）がダイビングキャッチで出塁を許さず、守備でも山本をバックアップ。3回には2死から連打で二、三塁のピンチを招いたが、2番・ストワーズをカットボールでセンターフライ。序盤はカットボールを効果的に使ってマーリンズ打線を抑えた。

4回、先頭打者にツーベースを許すと、2死満塁のピンチを招き、J.サノーハ（23）にカットボールを拾われて、三遊間の深いところへ、ショート・キム ヘソンが逆シングルでキャッチしたが、送球モーションに入るときにボールがこぼれてしまいエラー。山本は1点を失ってしまった。それでも後続を抑えて最少失点に留めた。

勝ち投手の権利のかかる5回、先頭打者に四球を与えると、2死からまたも四球、2死一、二塁のピンチで5番・L.ヒックス（26）にカウント1ー2と追い込んだが、勝負球のスプリットが落ちずに甘く入ってしまい、ライトスタンドへ逆転のスリーランを浴びてしまった。

