大阪・梅田に期間限定で大阪・関西万博の公式カフェが復活しました。

【写真を見る】「ミャクミャクだらけで楽しい」万博オフィシャルカフェが期間限定復活！GW中の予約は満席…それ以降は？ ミャクミャクカラーのソフトクリーム、限定グッズなども 大阪・リンクス梅田

27日、リンクス梅田1階にオープンしたのは大阪・関西万博のオフィシャルカフェ。

このカフェは今年2月に4日間だけ営業していたのですが、あまりにも盛況だったため、27日から半年間の期間限定で復活することになりました。

万博ファンを魅了…新メニューはミャクミャクだらけ？

復活するにあたって、万博ファンを魅了する新しいメニューが追加されました。





そのうちのひとつが、さつまいもなどの芋を食べて育った「おいも豚」のハンバーガーと、ミャクミャクカラーのソフトクリームなどがセットになったメニューです。その名も「らぽっぽ特製 ミャクミャクおいもバーガープレート」で、お値段は４９５０円となります。

（記者リポート）「お肉の脂の甘味、噛むたびにじゅわっと口の中に広がります。ソースはマヨネーズでしょうか、とってもおいしいです」

そして、ドリンクもミャクミャクだらけです。ミャクミャクのマシュマロがついたラテや、泡の上にミャクミャクがプリントされたビールも用意されています。

テイクアウトもミャクミャクづくし！ パイやチーズケーキ、まんじゅうも

さらにテイクアウト限定のスイーツでは、1日限定100食のミャクミャクが描かれたポテトアップルパイに、カラフルなまんじゅうも…

（東京から訪れた人）「すごく可愛らしい空間。大阪に１か月に１回来るので、そのたびに来たい」

（訪れた人）「ミャクミャクだらけですごく楽しいです。（Ｑミャクミャクのどこが好き？）フォルムですかね。万人受けを選ばす、攻めた感じが好きです。（ミャクミャク熱は）冷めないですね」

営業は１０月３１日まで 盛況のカフェの予約のチャンスは？

万博が閉幕してからもう半年以上が経ちますが、万博ファンには堪らないようです。初日の盛況ぶりに店長は…



（EXPO2025オフィシャルカフェ 飯山夏紀店長）「半年間という期間限定のカフェにはなりますが、今公開している（イートイン）席は満席となっている。お客様自身のミャクミャクへの愛が冷めておられないんだなと思うので、万博の思い出を大切にしながら新しいミャクミャクとの思い出づくりの場所を提供したい」

店長の話にあるように、イートイン席の現在公開中の予約枠（5月11日まで）はすでにすべて満席。



しかし、チャンスはまだあります。次回は5月1日に31日までの予約が可能になるとのこと。その先の予約公開のスケジュールはホームページから確認できるということです。



オフィシャルカフェの営業は10月31日までです。