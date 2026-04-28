ドジャースの山本由伸投手（２７）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に先発し、５回を１本塁打を含む５安打４失点、４三振４四球だった。打者２４人に８７球、最速９６・８マイル（約１５５・８キロ）をマーク。防御率２・８７。

初回、先頭マーシーにファウルで粘られた９球目が外れて四球で歩かせた。続くストワーズはスプリットで計算通りに二ゴロ併殺打。３番ロペスは２球で追い込むと外角低めのカットボールでバットに空を切らせた。

２点を先制してもらった２回は４番エドワーズはカットボールを捉えられ、右前に抜けようかという痛烈なゴロを打たれるが、二塁手フリーランドが好守。続くヒックスもカットボールで二ゴロ、ラミレスはスプリットで遊ゴロと三者凡退で片付けた。

３回は４球で二死を取ったが、連続短長打で二死二、三塁のピンチを招いたが、エドワーズを真ん中のカットボールで中飛に打ち取った。

４回は先頭ロペスに外角低めのカットボールを左翼線二塁打、続くエドワーズは歩かせた。一死後、ラミレスに左前に運ばれ、一死満塁。ケイシーを三振に仕留め、サノハは遊ゴロを打たせたが遊撃手のキム・ヘソン（金慧成）がお手玉する失策で２―１とされた。続くノービーは外角低めのスプリットで遊ゴロ。複数失点は避けた。

５回は２四球で二死一、二塁とすると５番ヒックスに真ん中低めのスプリットをすくい上げられ、右翼席へ逆転３ランを運ばれた。痛恨の被弾にマウンドで表情をゆがめた。ラミレスを１球で遊ゴロに打ち取ってベンチに戻るとロバーツ監督とハグ。ここで交代となった。開幕戦から５試合連続でクオリティースタート（６回以上を投げ、自責点３以下）をマークしてきたが、６試合目で途切れた。

この日は今季最多の４四球。外角の微妙な判定に泣かされた。