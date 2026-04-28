「何かおかしい」妻の違和感──健康なはずの夫が病院で判明した“まさかの事実”

“妻の勘”が働いたこと、ありませんか──？

今回は、筆者の友人が夫に感じた「まさか」の出来事を紹介します。

夫に覚えた違和感

我が家は夫と私の二人暮らし。付き合っていた期間が長いこともあり、いわゆる“阿吽の呼吸”で意思疎通ができる仲です。

そんな私がここ1か月くらい、「なんとなく夫のようすがおかしい」と感じていました。ただ、浮気をしていたり何か隠し事をしたりしているわけではなさそうです。それでも、何か夫に違和感を覚えてしまいます。

よくよく考えてみると、気になるのは夫の表情でした。げっそり痩せたわけでも、顔色が悪いわけでもありません。食べる量もいつも通りで、その他の生活習慣が変わったこともありません。

それでも、なんとなくですが「おかしい」と感じていました。

何かおかしい──無理やり病院へ

自分の思い過ごしだと言い聞かせていましたが、どうしてもモヤモヤが晴れません。

そこで夫に直接伝えてみたところ「疲れてるだけだろう、大したことはないよ」と言うだけです。昨年受けた会社の健康診断では、特に異常は見つかりませんでした。もともと持病があるわけでもなく、今まで入院や手術などの経験もない夫。

それでもなお気持ちが引っかかってしまい、何度も説得して、夫を半ば強引に病院へ連れて行きました。