LE SSERAFIM、2度目のワールドツアー開催決定 日本では5都市11公演実施
5人組グルーバルグループ・LE SSERAFIMが、2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW'』を開催することを28日、発表した。
【写真】キュートなウインクをするLE SSERAFIMのKAZUHA
同ツアーは、7月11日、12日の韓国・仁川公演を皮切りに、日本5都市（大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市32公演で開催される。日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW' IN JAPAN』は、大阪・大阪城ホール（7月25日、26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1日、2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8日、9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18日、19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2日、3日）の5都市11公演で開催となる。
LE SSERAFIMは、デビュー翌年の2023年8月にソウル公演を皮切りにLE SSERAFIM初の単独ツアー『2023 LE SSERAFIM TOUR 'FLAME RISES'』を実施し、日本では東京、大阪、愛知の3都市6公演を開催した。また、25年4月からは、仁川公演を皮切りに日本4都市9公演を含む初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を敢行。さらに、そのアンコール公演として初の東京ドーム公演（2日間）を開催し、世界中で大きな話題を呼んだ。『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW'』では、LE SSERAFIMにとって初となる欧州での単独公演を含め、より一層スケールアップしたワールドツアーを繰り広げる。
5月22日には、23年にリリースした1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバムである2nd Studio Album『‘PURE FLOW’ pt.1』のリリースを控えている。
【公演スケジュール】
■大阪城ホール
7月25日（土） 午後4時開場、午後6時開演
7月26日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■Kアリーナ横浜
7月30日（木） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
8月1日（土） 午後4時開場、午後6時開演
8月2日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■エコパアリーナ
8月8日（土） 午後4時開場、午後6時開演
8月9日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■セキスイハイムスーパーアリーナ
8月18日（火） 午後4時開場、午後6時開演
8月19日（水） 午後4時開場、午後6時開演
■マリンメッセ福岡A館
9月2日（水） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
9月3日（木） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
【写真】キュートなウインクをするLE SSERAFIMのKAZUHA
同ツアーは、7月11日、12日の韓国・仁川公演を皮切りに、日本5都市（大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市32公演で開催される。日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW' IN JAPAN』は、大阪・大阪城ホール（7月25日、26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1日、2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8日、9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18日、19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2日、3日）の5都市11公演で開催となる。
5月22日には、23年にリリースした1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバムである2nd Studio Album『‘PURE FLOW’ pt.1』のリリースを控えている。
【公演スケジュール】
■大阪城ホール
7月25日（土） 午後4時開場、午後6時開演
7月26日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■Kアリーナ横浜
7月30日（木） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
8月1日（土） 午後4時開場、午後6時開演
8月2日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■エコパアリーナ
8月8日（土） 午後4時開場、午後6時開演
8月9日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■セキスイハイムスーパーアリーナ
8月18日（火） 午後4時開場、午後6時開演
8月19日（水） 午後4時開場、午後6時開演
■マリンメッセ福岡A館
9月2日（水） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
9月3日（木） 午後4時30分開場、午後6時30分開演