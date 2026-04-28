「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸は五回に逆転３ランを浴び、今季最短となる５回で降板。今季ワーストの４四球を与え、４失点だった。開幕から続いていた連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）は５試合で止まったが、サヨナラ勝ちで黒星は免れた。

初回は直近２登板はいずれも失点していた。この試合も先頭を四球で歩かせたが、次打者をスプリットで二ゴロ併殺。続く３番・ロペスはカットボールで３球三振に仕留めた。

二回は３者凡退で、三回２死まで無安打１四球の好投。２死から９番・ノービーに中前打、続く１番・マーシーに右翼線二塁打を許し、２死二、三塁としたが後続を中飛に打ち取った。

しかし、四回に先頭ロペスに左翼線二塁打、４番・エドワーズにはフルカウントから四球を与える。５番・ヒックスをスプリットで空振り三振に斬ったが、ラミレスにはカウント２−２から甘く入ったカットボールを左前打。７番・ケイシーをピッチクロック違反による三振で２死までこぎつけたが、８番・ソノハの三遊間へのゴロに、遊撃キムが追いついた後にお手玉してしまい、一塁送球は間に合わなかった。

さらに２−１の五回２死一、二塁。ヒックスに真ん中低めのスプリットを捉えられ、右翼ポール際へ運ばれた。マウンド上でうつむき悔しさを露わにした。

その直前にはヒヤリとする場面があった。五回無死一塁でストワーズのライナーが山本の方向へ。素早くグラブを差し出すと直接捕球はできなかったが、マウンド付近に転がったボールを処理して一塁へ送球してアウトとした。

打球はグラブに当たった後に、右太ももに当たっていたが、ベンチから飛び出したトレーナーに「グラブに当たった」とアピールし、治療を受けることなく続投した。

その後、３ランを被弾。ベンチに戻ると打席の準備をしていた大谷から尻を叩かれてねぎらわれる場面もあった。

５日の調整でマウンドに立つ山本はこの試合まで５登板、２勝２敗、防御率２・４８。前回２１日のジャイアンツ戦は７回３失点とゲームを作ったが、敗戦投手となっていた。