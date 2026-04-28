「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が五回に逆転３ランを被弾し、今季最短５回４失点で降板した。しかし、チームがサヨナラ勝ちして黒星は免れた。

２−１の五回２死一、二塁だった。山本はヒックスに真ん中低めのスプリットを捉えられ、右翼ポール際へ運ばれた。マウンド上でうつむき悔しさを露わにした。

その直前にはヒヤリとする場面があった。五回無死一塁でストワーズのライナーが山本の方向へ。素早くグラブを差し出すと直接捕球はできなかったが、マウンド付近に転がったボールを処理して一塁へ送球してアウトとした。

打球はグラブに当たった後に、右太ももに当たっていたが、ベンチから飛び出したトレーナーに「グラブに当たった」とアピールし、治療を受けることなく続投した。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた今中慎二氏は「良かったですね。グラブに当たってからで」とほっとしていた。

山本は三回２死まで無安打１四球の好投。四回に先頭ロペスに左翼線二塁打、４番エドワーズにはフルカウントから四球を与える。５番ヒックスをスプリットで空振り三振に斬ったが、ラミレスにはカウント２−２から甘く入ったカットボールを左前打。７番ケイシーをピッチクロック違反による三振で２死までこぎつけたが、遊撃キムが８番ソノハの三遊間へのゴロ打球に追いついた後にお手玉してしまい、一塁送球は間に合わず。適時失策で１点を失った。